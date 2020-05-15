Başkentte iş yerlerindeki Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara , denetimler öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, normalleşme sürecinde de kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve Ankara Valiliğinin koordinasyonunda 25 ilçede iş yeri denetimlerine başlandığını vurgulayan Buhara, denetimlerin aksatılmadan süreceğini bildirdi.

Buhara, "Denetimlerin, pandemiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin bilinçlendiğini düşünüyorum. Ama kısmen de olsa kurallara layıkıyla riayet etmeyen veya bu konuda eksiklikleri olan vatandaşlarımız da var. Onları uyarmak da bizim görevimiz. İnşallah daha iyiye, daha güzele birlikte gideceğiz." diye konuştu.

Denetimlerin, bilgilendirme amacı taşıdığını da aktaran Buhara, "Niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dolayısıyla burada sürecin daha güzel tamamlanması için üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağız." dedi.

