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Başkentte kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

13.09.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden kardeşine silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki olayda, Serdar E. (45), alacak verecek meselesi yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet E'nin (43), babasının çalıştığı taksi durağında bulunduğunu öğrendi.

Durağa gelen zanlı kardeşine tabancayla 6 el ateş açtı. Kurşunlar taksiye isabet ederken Ahmet E. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Zanlının ateş edip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet E'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Serdar E, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Ankara silahlı saldırı

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