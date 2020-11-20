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Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı

ANKARA HABERLERİ  | 20.11.2020 21:22 | Son Güncelleme

Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı.

Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.

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