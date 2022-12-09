Başkentte otomobilin çarptığı genç kız öldü

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen T.C'ye, S.A.Ç'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobil çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç kızı Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. T.C, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kıza, S.A.Ç'nin kullandığı otomobilin öncesinde Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı aracın da çarptığı iddia edildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.