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Başkentte pavyona çevrilen iş yerine polis baskını

30.01.2021 04:53 | Son Güncelleme:
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Keçiören'de gayrimenkul, inşaat ve otomotiv üzerine hizmet veren bir iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, kendilerini bir anda pavyon ortamında buldu - İş yerinin alt katının pavyona dönüştürüldüğü gören ekipler, içeride alkol alarak eğlenen 4'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı

Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen bir iş yerinin pavyona dönüştürülerek işletildiği ortaya çıktı.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Etlik Caddesi'nde gayrimenkul, inşaat ve otomotiv üzerine hizmet veren bir iş yerine sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda kişinin girmesinden şüphelenerek baskın düzenledi.

İş yerinin alt katına inen ekipler kendilerini bir anda kırmızı loş ışıklarla aydınlatılmış pavyon ortamında buldu.

İş yerinin pavyona dönüştürüldüğü gören polisler, içeride alkol alarak eğlenen 4'ü kadın toplam 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların yapılan kimlik sorgusunda M.T'nin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Yapılan soruşturmada Y.T'nin iş yerinin alt katını 3 bin lira karşılığında kiraladığı ve söz konusu mekanın da üç bölümden oluşan pavyon ortamına dönüştürüldüğü belirlendi.

Etlik Polis Merkezi'ne götürülen 14 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında yasal işlem yapıldı.

Bu arada Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu iş yerinin amacı dışında faaliyet göstermesi sebebi ile işlem başlattı.

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