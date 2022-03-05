Başkentte Rusya'nın Ukrayna saldırısına protesto

Başkentte yaşayan Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, açtıkları pankartlarla saldırıyı kınadı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, burada yaptığı konuşmada, savaş zamanında gerçek dostun sesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Savaş başladıktan sonra insani yardım topladıklarını belirten Bodnar, "Türk vatandaşları, Ukraynalılar için çok sayıda yardım getiriyor. Türkiye'de aldığımız desteği hiçbir ülkeden almadık. Bu bağlamda, Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve Türk halkına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Bugün Ukrayna'da dünyanın kaderinin belirlendiğini ifade eden Bodnar, "Gördüğünüz gibi Ukrayna mücadeleye devam ediyor. Ukrayna, kendini savunabilir ve bunu yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Ukrayna'da yüzlerce sivilin öldürüldüğünü bildiren Bodnar, "Biz barışçıl insanlarız. Biz barış istiyoruz ve müzakereye açığız. Ancak özgürlüğümüz ve haklarımızın kısıtlanmasını asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin de Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını, sivillerin öldürüldüğünü söyledi.

Dünyanın Ukrayna'ya kayıtsız şartsız destek vermesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Saldırgan hiçbir zaman aklanmamalı. Bugün Ukrayna'nın şahsında Kırım Tatarlarına, oradaki yerli halka, bütün dünyaya bir saldırı var. İnsanlık bunu anlamalı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savaşı vicdanlarda kazandığını söyleyen Şahin, "Rusya, Kiev'i, Harkiv'i ve bütün Ukrayna'yı yerle bir etse de gene bu savaşı kaybetti." dedi.

