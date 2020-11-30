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Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ANKARA HABERLERİ  | 30.11.2020 23:52 | Son Güncelleme

Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Başkentte silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde Sedat E. ile B.E. arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.E'ye ateş eden B.E, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı S.E, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla bağlantılı olabileceği düşünülen iki kişi gözaltına alındı, cinayet zanlısının arandığı öğrenildi.

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