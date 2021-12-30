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Başkentte toplu taşımaya zam

30.12.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME tarafından belirlenen yeni fiyat tarifesiyle tam biniş 3,25 liradan 4,5 liraya, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 liraya çıktı - Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'larda, 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak - EGO Genel Müdürlüğü: - "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6,5 lira olması gerekirken 4,5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır"

Başkentte toplu taşıma ücretlerinde yapılan fiyat artışı ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken, transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.

Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

- "Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran"

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesinin, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlandığı belirtildi.

Bilet fiyatlarının, açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oranda olduğu kaydedilen açıklamada, "Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarı 6,5 lira olması gerekirken 4,5 lira olarak belirlenmiş, aradaki fark kurumumuzca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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