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Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

11.05.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da, tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, üvey kardeşi Mustafa G'yi (43) başından silahla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Nizamettin G. (60), emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Nizamettin G, dün öğle saatlerinde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Mustafa G'yi başından silahla vurarak yaralamış, Mustafa G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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