Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da, tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, üvey kardeşi Mustafa G'yi (43) başından silahla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Nizamettin G. (60), emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Nizamettin G, dün öğle saatlerinde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Mustafa G'yi başından silahla vurarak yaralamış, Mustafa G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz