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Başkentte yaşlı ve hastaların ihtiyaçları karşılanıyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tan: - "Sadece gıda için arayan olmuyor. Havaalanına gitmek isteyen vatandaşlarımız ve arabasının muayenesi bitenler de bizden yardım istiyor. İnşallah istekleri karşılamaya çalışacağız"

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, koronavirüsle mücadele için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Projesi" ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 112 çağrı merkezine gelen aramalar üzerine harekete geçti.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Mevlüdiye Baran'ın sıvı yağ, çay, şeker, yoğurt, peynir, zeytin, kepekli ekmek, domates ve salatalık talebini ücretsiz karşılayan ekipler, daha sonra Baran'ın Altındağ ilçesindeki evine giderek poşetleri teslim etti.

Yardımlar karşısında gözleri dolan Baran, ekiplere teşekkür etti.

- "Dezavantajlı 28 kişinin ihtiyacı karşılandı"

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün dezavantajlı 28 kişinin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu belirten Tan, "Sadece gıda için arayan olmuyor. Havaalanına gitmek isteyen vatandaşlarımız ve arabasının muayenesi bitenler de bizden yardım istiyor. İnşallah istekleri karşılamaya çalışacağız." dedi.

Tan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması uyarısında bulundu.

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