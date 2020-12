Başkent’te Yavuz Bingöl eşliğinde türkü sesleri yükseldi

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, Altındağ Belediyesi’nin destekleriyle müzik eğitimi alan “Kale’nin Altın Çocukları" ve Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde müzik eğitimi alan Altındağlı gençlerle bir araya geldi.

Bingöl, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Altındağlı çocuklarla buluştu ve kendi türkülerini çocuklarla birlikte seslendirdi.

Çocukların her birinin içinde bir cevher yattığını söyleyen Yavuz Bingöl “Altındağlı çocuklar gerçekten altın değerinde. Her biri belli ki çok yetenekli. Bu çocukları fark ettiği, onlara destek verdiği, eğitim almalarına vesile olduğu için Altındağ Belediye Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’nde emek veren herkese çok teşekkür ederim Altındağ Belediyesi’nin Altındağlı çocuklar ve gençler için çabasını, gerçekleştirdiği çalışmaları çok takdir ediyorum. Başkanımız çocukların mutluluğu için çalışıyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkülerin ustası Yavuz Bingöl’ü Altındağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise “Altındağ’da yaşayan ve müziğe yatkın olan çocuklarımız bugün, aldıkları eğitimi gözler önüne serdiler. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile bir araya geldiler, türküler söylediler. Hepsine çok güveniyoruz, her birinin önemli yerlere geleceğine inanıyoruz. Her biri altın gibi kıymetli, pırıl pırıl bu çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer” değerlendirmesi yaptı.