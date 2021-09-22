Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ankara'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Enes Yumuşak'ın idaresindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep Kürekçi'nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, caddede park halinde bulunan 5 araca çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen sürücüler Yumuşak ile Kürekçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



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