Başkent’te zirai mücadele hız kesmeden devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, bitki ve ağaçların ömrünü uzatmak amacıyla yeşil alanlarda zirai mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, park ve yeşil alanlarda olası bitki ve ağaç hastalıklarına yönelik zirai ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Yıl boyu ilaçlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsime dayalı olarak bitki ve ağaçlarda sık görülen karazenk, karaleke, mildiyö, pas, erken yaprak yanıklığı, antraknoz, çökerten, memeli pas, ölükol, mavi küf, yaprak leke hastalığı, kökboğazı çürüklüğü, yaprak kıvırcıklığı, kurşini küf ve külleme hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici fungisit uygulaması gerçekleştiriyor. İnsan ve bitki sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama mesaisini sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, rekreasyon alanlarında haşere tespit çalışmasının dışında vatandaşlardan gelen şikayetlere göre de zirai ilaçlama yapıyor.