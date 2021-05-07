Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor

ÖMER OLCAY - Başkente içme ve kullanma suyu sağlayan 11 barajda, 240 gün yetecek su bulunuyor.

Ankara'daki barajlarda 24 Mart'ta yapılan ölçümlerde 120 gün olarak hesaplanan kalan su miktarı, son dönemde düşen yağışlarla yüzde yüz oranında arttı. Bugün itibarıyla elde edilen verilere göre su miktarında 120 günlük artış yaşandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinde su tüketim miktarında kayda değer bir değişiklik olmadı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente su sağlayan 11 barajın kapasite olarak 1 milyar 584 milyon metreküplük hacme sahip olduğunu söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının an itibarıyla yüzde 21 olduğunu ifade eden Öztürk şöyle devam etti:

"Bu da yaklaşık aktif kullanılabilir hacim olarak baktığımızda 334 milyon metreküp civarında bir rakama denk geliyor. Son 3 yıl bazında baktığımızda, yıl bazında Ankara'mıza verilen su miktarları 400 milyon metreküp ile 500 milyon metreküp arasında değişiyor. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda bu yıl 525 milyon metreküp doluluk hacmi söz konusu iken geçen yıl bu rakam 601 milyon metreküp seviyelerindeydi. Yani 76 milyon metreküp geçen yıla göre bir eksi hacim söz konusu."