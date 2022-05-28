Başkentteki eğitim müzesi, yaklaşık 90 yıl önceki sınıf ortamını günümüze taşıyor

HARUN KUTBE - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1998 yılında Türkiye'de bir ilk olarak faaliyete geçirilen 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, özellikle Cumhuriyet döneminde eğitime ilişkin kaydedilen aşamaları sergileyerek, ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Sıhhiye'de Ankara Atatürk Lisesi yanındaki geniş bahçe içinde, tek katlı müstakil bir binada hizmet veriyor.

Türk eğitiminin tarihçesi ve gelişimini belgeleyen eserlerin sergilendiği müzede, kara tahta, sıra, öğretmen kürsüsü ve kitaplığıyla 1933-1940 yıllarını temsilen bir sınıf da bulunuyor.

Gazla çalışan slayt makinesi, laboratuvar çalışmalarında kullanılan aletler, Osmanlıca ve Türkçe dergilerin sergilendiği müzede, derslerde kullanılan kamera, teyp, fotoğraf, dikiş ve örgü makineleri ile iletişim araçları da yer alıyor.

- Atatürk'ün hediye ettiği Türk sancağı da müzede

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müze Şefi Zehra Okumuşoğlu, müzede büyük bir kısmı Cumhuriyetin ilk dönemine ait olan 557 eserin bulunduğunu söyledi.

Okumuşoğlu, müzedeki en eski eserin 1912-1913 yıllarına ait bugünkü adı Ankara Atatürk Lisesi olan Ankara Sultanisi tarafından bir öğrenciye verilen karne olduğunu bildirdi.

Müzedeki manevi açıdan en değerli eserin, Atatürk tarafından hediye edilen Türk sancağı olduğunu belirten Okumuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kurtuluş Savaşı öncesinde Atatürk, o zamanki Ankara Erkek Lisesi, bugünkü Atatürk Lisesi'ni ziyarete geliyor ve o dönemde Milli Mücadele başlamış. Öğretmen ve öğrencilerin birçoğu savaşa katılmış. Milli Mücadele'nin sonunda, 1920'li yıllarda liseyi tekrar ziyaret ettiğinde buradaki öğrencilerin şehit ve gazi olduğunu görüyor ve bu Türk sancağını onların anısına okula hediye ediyor. Sancak, 1998 yılında müzemizin açılışıyla buraya aktarılıyor."

- Köy Enstitüsünde kullanılan 2 piyano sergileniyor

Okumuşoğlu, Osmanlı dönemine ait fiziki coğrafya haritasının, Hasanoğlan Köy Enstitüsünde müzik derslerinde kullanılan 2 piyanonun ve Türk ressamlara ait 17 yağlı boya tablosunun da müzede sergilendiğini aktardı.

Dört ana sergi salonunda biyoloji, fizik ve kimya derslerine ilişkin materyallerin, müzik aletlerinin, günlük yaşamda kullanılan aletlerin, kitapların, diplomaların, kayıt defterlerinin, daktiloların ve dikiş makinelerinin bulunduğunu anlatan Okumuşoğlu, müze içindeki koridorda ise Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait fotoğrafların yer aldığını kaydetti.

- Müze ücretsiz ziyaret edilebiliyor

Müzeyi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret ettiğini belirten Okumuşoğlu, ilkokul öğrencilerinin daha çok biyoloji bölümünde sergilenen böcekler ve dondurulmuş hayvanları ilginç bulduğunu, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise müzik aletlerini incelediğini ifade etti.

Müzenin, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne eğitimin geldiği yeri gösterdiğine işaret eden Okumuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bizler bu ders aletlerine sahiptik. Bu çocuklar aslında bugün bunları görmüyor. Buraya geldiklerinde çok farklı duygular hissettiklerini düşünüyorum. Bugün çocukların elektronik ortamlarda eğitim gördüğünü düşünürsek bu müze onlara çok farklı geliyor. Çünkü bizler dokunarak, görerek, yaşayarak öğrenim gördük ama bugünkü gençlik her şeyi elektronik ortamda yaşıyor. Onlara geçmişimizdeki eğitimin ne şekilde olduğunu, bugüne kadar nasıl geldiğini anlatmak amacındayız."

Müzenin ücretsiz ziyaret edilebildiğini belirten Okumuşoğlu, "Müzemize herkesi bekliyoruz. Gerçekten değerli bir müze. Ziyaretçilerimizin, buranın çok güzel ve gezmeye değer bir yer olduğunu göreceklerine inanıyorum." dedi.

