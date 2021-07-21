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Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

21.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentteki hayvan pazarlarında bayramın ikinci gününde de kurban satışları sürüyor

Başkentteki kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarlarında, bayramın ikinci gününde de satışlar devam ediyor.

Kurban ibadetini bayramın ikinci gününe bırakan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinde kurban satış alanlarına geldi.

Pazarlarda ilk gün yaşanan yoğunluğa girmek istemeyenler ve daha uygun fiyatlı kurban almayı planlayanlar, satıcıların hayvanlarını satabilmek için fiyatları düşürdüğünü belirtti.

Kurban satış yerlerinin, bayramın ilk gününe göre daha sakin olduğu görüldü.

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