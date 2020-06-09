YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentteki Kovid-19 mücadelesi fotoğraflarla dünya gündeminde

Başkentteki Kovid-19 mücadelesi fotoğraflarla dünya gündeminde

ANKARA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:57 | Son Güncelleme

Başkentteki Kovid-19 mücadelesi fotoğraflarla dünya gündeminde

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Metrosu'nda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, National Geographic Your Shot'un sayfasında yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar'ın Ankara Metrosu'nda çektiği fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan National Geographic Your Shot'un sosyal medya uygulaması olan Instagram sayfasında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Koronavirüs pandemi sürecinde sağlık işleri birimleri Türkiye Ankara'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin fotoğraf, 40 bine yakın kişi tarafından beğenilirken, çok sayıda yorum aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Ankara Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Ahiler Eczanesi
Cankaya
Akgül Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çankaya Belediyesinden esnafa destek

Çankaya Belediyesinden esnafa destek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

14 milyar liralık yatırıma proje bazlı teşvik

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.