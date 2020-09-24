Basketbol: 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün
İzmit Belediyespor: Miray Şahin 3, Gülşah Duman 8, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 12, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 7, Clarissa Cristian Dos Santos 12
Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 4, Shelby Cheyanne Cheslek 12, İdil Saçılır 2, Ayşe Yılmaz, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 5, Sevgi Uzun 25, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandalasini 14
1. Periyot: 14-10
Devre: 34-27
3. Periyot: 42-50
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u 71-54 yendi.