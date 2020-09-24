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Basketbol: 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 20:48 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor: 54 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 71

Salon: Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 3, Gülşah Duman 8, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 12, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 7, Clarissa Cristian Dos Santos 12

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 4, Shelby Cheyanne Cheslek 12, İdil Saçılır 2, Ayşe Yılmaz, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 5, Sevgi Uzun 25, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandalasini 14

1. Periyot: 14-10

Devre: 34-27

3. Periyot: 42-50

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u 71-54 yendi.

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