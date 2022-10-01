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Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

01.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 - Beşiktaş: 101

Salon: Kadir Has

Hakemler: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap

Melikgazi Kayseri Basketbol: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi , Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4

Beşiktaş: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3

1. Periyot: 20-37

Devre: 35-48

3. Periyot: 58-84

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son gününde Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol beşiktaş

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