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Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

16.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko: 72 - Galatasaray Nef: 75

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Bursa'da 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın finalinde Fenerbahçe Beko'yu 75-72 yenen Galatasaray Nef, turnuvanın birincisi oldu.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Galatasaray Nef'in iyi oyunuyla başladı. Galatasaray Nef, ilk çeyreği Morgan ve Caloiaro'nun etkili oyunu sayesinde 6-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Edwards ve Pierre ile bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Maçın ilk yarısı 31-32 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle bitti.

Morgan ile bulduğu sayılarla üçüncü çeyreği 48-54 üstün kapatan Galatasaray Nef, çekişmeli geçen maçtan 72-75 galip ayrılarak turnuvanın birincisi oldu.

Basketbol: 22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

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