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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.10.2020 22:56 | Son Güncelleme

Kupada çeyrek finalistler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele verdiği organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

Bugün oynanan maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle oldu:

8 Ekim Perşembe:

13.00 Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce

15.15 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

17.30 Bornova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

19.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket

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