YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

Basketbol: FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası

08.08.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovenya, gurubu 10 puanla lider bitirerek şampiyon oldu - Türkiye, altı takımlı gurubu beşinci sırada tamamladı

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Slovenya, Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nu lider bitirerek şampiyon oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuva, son gün maçlarıyla tamamlandı.

Namağlup şampiyon olan Slovenya'nın oyuncularına madalyalarını, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin takdim etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, altı takımlı gurubu beşinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, toplamda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Turnuvada, C Grubu'nun en değerli oyuncusu Slovenya'dan Sasa Ciani seçildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi
Konya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardıKonya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:26

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Cadde Eczanesi
Karatay
Akınbey Eczanesi
Selcuklu
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Annem Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.