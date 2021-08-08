Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Slovenya, Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nu lider bitirerek şampiyon oldu.

Konya'nın ev sahipliğinde Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuva, son gün maçlarıyla tamamlandı.

Namağlup şampiyon olan Slovenya'nın oyuncularına madalyalarını, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin takdim etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, altı takımlı gurubu beşinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, toplamda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Turnuvada, C Grubu'nun en değerli oyuncusu Slovenya'dan Sasa Ciani seçildi.

