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  4. Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers

18.07.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 48 - Polonya: 49 - Turnuvanın son maçında mağlup olan Türkiye, altı takımlı gurubu dördüncü sırada tamamladı

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki son maçında Türkiye, Polonya'ya 49-48 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki beşinci müsabakasında, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Polonya, ilk çeyreği 15-7, devreyi 34-20, üçüncü çeyreği de 44-37 önde geçip, maçı 49-48 kazandı. Polonya, aldığı bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.

Polonya'da Magdalena Szymkiewicz, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Gökşen Fitik, 13 sayıyla oynadı.

Milliler bu sonuçla turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

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