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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Anwil Wloclawek: 84 - Teksüt Bandırma: 89

İSTANBUL (AA) - Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta maçında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i deplasmanda 89-84 yendi.

Polonya'nın Wloclawek şehrindeki Mistrzow Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-20 önde geçen Balıkesir ekibi, soyunma odasına 43-42 geride gitti.

Teksüt Bandırma, üçüncü çeyreği de 64-60 geride kapatmasına rağmen son periyottaki etkili oyunuyla mücadeleden 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Teksüt Bandırma, gruptaki son maçında 5 Şubat'ta Fransa'nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez ekibini ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Teksüt Bandırma

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