Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın üçüncü maçında Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı 75-72 mağlup etti.

Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Darüşşafaka 23-20 önde bitirse de ikinci çeyrekte daha iyi oyun sergileyen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü çeyrekte Büyükçekmece Basketbol skor avantajını korudu ve final periyoduna 56-50 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren Büyükçekmece Basketbol, parkeden 75-72 galip ayrıldı.

Günün son maçında ev sahibi Frutti Extra Bursaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.



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