MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna Tilki'nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun"

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada en az kızı kadar dikkat çeken bir isim. Son olarak katıldığı davetten pozlar paylaşan Öztel dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki'nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun"

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkılarla üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki son günlerde uyuşturucu operasyonuyla gündeme geliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun" 1

Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren bir isim de anne Havva Öztel. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan Öztel şu sıralar yurt dışında.

Aleyna Tilki nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun" 2

Bir davete katılan ve pozlarını paylaşan Havva Öztel derin dekolteli ve transparan tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun" 3
Öztel'e "Yakıyorsun", "Kim der 2 çocuk annesi", "Çok iyi görünüyor" yorumları yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor şartı gündem oldu! "Her sabah..."Survivor şartı gündem oldu! "Her sabah..."
"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.