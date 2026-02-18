Aleyna Tilki'nin annesinden cesur tarz! "Yakıyorsun"

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkılarla üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki son günlerde uyuşturucu operasyonuyla gündeme geliyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan oyuncu işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki kadar adından söz ettiren bir isim de anne Havva Öztel. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan Öztel şu sıralar yurt dışında.

Bir davete katılan ve pozlarını paylaşan Havva Öztel derin dekolteli ve transparan tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.



Öztel'e "Yakıyorsun", "Kim der 2 çocuk annesi", "Çok iyi görünüyor" yorumları yapıldı.