Basketbol heyecanı Çekmeköy’ün sokaklarına taşındı

Çekmeköy’de düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası ile spor heyecanı sokaklara taşındı. Farklı yaş kategorilerine göre rekabet eden takımların kıyasıya mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu.

Çekmeköy’de Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi iş birliği ile ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ düzenlendi. Amatör ve profesyonel olmak üzere iki grupta erkekler U16-U18 ve kadınlar U16-U18 kategorilerinde rekabet eden takımlar ter döktü. Üç asıl, bir yedek oyuncudan oluşan ve FİBA 3*3 kurallarının geçerli olduğu turnuvaya ilçe dışından 50’yi aşkın profesyonel ve amatör takım katıldı. Karşılaşmaların oynanacağı alanda izleyicilerin ateşi ölçüldü, sosyal mesafe kuralları kontrol edildi ve dezenfektan uygulaması yapıldı.

Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu bahçesinde gerçekleşen açılış törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Çekmeköy Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç, belediye başkan yardımcıları, turnuvaya katılan takımlar, aileleri ve Çekmeköylü vatandaşlar katıldı. Turnuva öncesinde takımlara forma dağıtımı yapılarak kurallar hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı profesyonel saha ve masa hakemleri tarafından yönetildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, turnuvada genç sporcularla bir araya geldi. Başkan Poyraz ile İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu, turnuva öncesinde sahada basketbol topunu alarak basket atma denemeleri gerçekleştirdi. Ardından sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada heyecanlı anlar yaşandı.

Turnuva öncesinde konuşma yapan Başkan Poyraz, “Öncelikle Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 10 tane sokak basketbolu sahası ilçemize kazandırdı. İnşallah bütün hedefimiz önümüzdeki süreçte gençlerimizin nasıl yanında olabilir, onların eğlenebileceği spor yapabileceği alanlar nasıl kazandırabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Bunun için çok ciddi mücadele veriyoruz hem belediye hem bakanlık olarak. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok daha güzel tesisleri Çekmeköy’e kazandırmış olacağız. Bu sokak basketbolunu görerek yaşamış, büyümüş bir kardeşiniz olarak basketbolun temelini oluşturan, dünya çapında hem ülkemizde hem dünyada bu tarz yıldızlar kazanılmasına vesile olan böyle bir etkinliği Çekmeköy’de başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turnuvayı pandemiden dolayı bugün bitireceğiz. Akşam dereceye girenlere ödüllerimiz var. Çekmeköy’ün bir farkındalığı var her zaman. Çekmeköy doğasıyla yeşiliyle eğitimiyle İstanbul’un örnek bir ilçesi. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Sizler de bu turnuvaya katılan gençler olarak İnşallah centilmenliğin kazanacağı bir turnuva olur. Önemli olan mücadele etmek ter dökmektir. Ter dökecek her kardeşime şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Gün boyu devam eden basketbol mücadelelerinde 22 saniyede topla yaptığı 142 driplingle dünya rekorunun sahibi olan Galatasaray U12 takımı oyuncusu Ecrin Mart, yaptığı gösteriyle alanda bulunan vatandaşlardan tam not aldı.



