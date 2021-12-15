Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes'i 93-76 yendi.

Mont-de-Marsan yerel idaresindeki François Mitterrand Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 31-20 önde tamamladı. Dengeli başlayan ikinci periyotta daha etkili bir performans sergileyen ev sahibi takım farkı kapatsa da devre arasına Fenerbahçe'nin 45-43'lük üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe Safiport, farkı yeniden açarak üçüncü çeyreği 69-58 önde geçti. Maçın son bölümünde de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 93-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 23 sayı, 11 ribaunla "double-double" yapan kaydeden Elizabeth Williams maçın en skoreri oldu. Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği sarı-lacivertlilerde Alina Iagupova 20, Satou Sabally 16, Kayla McBride 15, Amanda Zahui 7, Tuğçe Canıtez ile Olcay Çakır 6'şar sayıyla galibiyete katkı verdi.

Fenerbahçe Safiport, bu sonuçla gruptaki 6. galibiyetini aldı. Fransız temsilcisi ise 6. kez mağlup oldu.

