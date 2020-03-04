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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

ADANA HABERLERİ  | 04.03.2020 22:26 | Son Güncelleme

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş TRC İnşaat: 74 - Siyah-beyazlı takım, yarı finale yükseldi

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç

OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 12, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14

Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 14, Bahar Çağlar 21, Elif Bayram, Snytsina 14, Middleton 6, Elif Emirtekin 19

1. Periyot: 18-19

Devre: 32-42

3. Periyot: 47-56

Beş faulle çıkan: 39.56 Pelin Derya Bilgiç (OGM Ormanspor)

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 yenerek yarı finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım, yarı finalde yarın İzmit Belediyespor ile karşılaşacak.

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Adana Basketbol Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Beşiktaş TRC İnşaat kadınlar OGM Ormanspor Türkiye Kupası

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