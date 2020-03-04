Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Halil Erkoç
OGM Ormanspor: Robinson 13, Paris 12, Nilay Kartaltepe, Pelin Derya Bilgiç 23, Leedham 4, Damla Gezgin 2, Ogunbowale 14
Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu, Melisa Korkmaz 14, Bahar Çağlar 21, Elif Bayram, Snytsina 14, Middleton 6, Elif Emirtekin 19
1. Periyot: 18-19
Devre: 32-42
3. Periyot: 47-56
Beş faulle çıkan: 39.56 Pelin Derya Bilgiç (OGM Ormanspor)
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş TRC İnşaat, OGM Ormanspor'u 74-68 yenerek yarı finale yükseldi.
Siyah-beyazlı takım, yarı finalde yarın İzmit Belediyespor ile karşılaşacak.