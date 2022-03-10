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Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

10.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol maçları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır." denildi.

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