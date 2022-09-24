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Basketbol: Pınar Cup 2022

24.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka: 86 - Prometey: 93

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Cup 2022'nin son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey, Pınar Karşıyaka'yı 93-86 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 21-18, devreyi de 48-39 üstün geçen Prometey üçüncü periyodu da 75-58 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ukrayna temsilcisi müsabakadan 93-86 galip ayrıldı.

Prometey'in 2 galibiyetle tamamladığı turnuvada Fenerbahçe Beko 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, Pınar Karşıyaka ise 2 yenilgi aldı.

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