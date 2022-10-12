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Basketbol: Şampiyonlar Ligi

12.10.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telekom Basket: 83 - Pınar Karşıyaka: 71

İSTANBUL (AA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Basket takıma 83-71 mağlup oldu.

Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-40 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 62-51 önde giren Alman temsilcisi, salondan 83-71 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.

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