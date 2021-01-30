Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Darüşşafaka Tekfen’i 80-79 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasını HDI Sigorta Afyon Belediyespor 9-7 önde geçse de kalan dakikalarda hücumda etkisini artıran Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 21-19 üstün tamamladı.

İkinci periyotta üstünlüğü tekrar ele alan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 26-21 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında ev sahip ekip, devreyi 38-34 galip durumda kapattı.

Konuk ekip ikinci yarıya iyi başlarken, 22. dakikada 40-39 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte Anderews, Jerrett, Sinan Güler ve Erkan Veyseloğlu’yla skor bulan Darrüşşafaka Tekfen, son periyoda 58-55 üstün durumda girdi.

Son periyodun ilk saniyelerinde hücumda etkili olan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 32. dakikada Macura’nın 3 sayılık atışıyla karşılaşmada 63-60 öne geçti. Cruz, Macura ve Wright’ın skorer oyunuyla oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekibe hızlı karşılık veren Darrüşaffaka Tekfen, son dakika içinde Andrews’un 3 sayılık atışıyla tekrar üstünlüğü ele geçirdi. (79-78) Karşılaşmanın bitimine 26 saniye kala Harun Apaydın’ın pota altında bulduğu sayıyla HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.