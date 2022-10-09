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Basketbol: Toplu sonuç

09.10.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında bugün 3 müsabaka oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 71-98

OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 90-79

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Ankaragücü Mamak Belediyesi: 89-82

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