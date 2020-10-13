Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Karşılaşmaya hızlı başlayıp sayılar üreten Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ın ön plana çıktığı 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Hamilton ve Newman ile skor üreten ev sahibi ekip, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-13. Bu dakikada mola alan Promitheas ekibi, parkeye döndükten sonra savunmada ve hücumda sertliği arttırdı ve 13-0'lık seri yakalayarak çeyreği 26-25 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Yunanistan temsilcisi, James'in basketiyle seriyi 16-0'a çıkardı: 25-28. İki takımın üstünlük kurma mücadelesiyle sık sık öne geçen tarafın değiştiği çeyreğin kalan dakikalarında Promitheas skor üstünlüğünü sağladı ve soyunma odasına 46-43 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Agbalese ve Miller'in sayılarıyla başlayan ve kontrollü bir oyun sergileyen Promitheas, 26. dakikada bir seri daha (9-0) yakaladı ve skoru 57-45'e getirdi. Özellikle dış atışlarda isabetli oynayan konuk ekip, final periyotuna 68-59 üstün gitti.

Son periyotta Radicevic ve Faye ile skor üreten Promitheas, 33. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 64-75. Frutti Extra Bursaspor, farkı kapatmak için rakibine karşı baskılar uyguladı ve Newman ile Kadji ikilisini iyi kullanarak yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 3'e (72-75) indirdi. Promitheas, fark kapansa da oyun disiplininden kopmadı ve tekrardan farkı açarak parkeden 93-84 galip ayrıldı.

