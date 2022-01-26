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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

26.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçı ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 11. haftasında bugün oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşullarından dolayı İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesi nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Karşılaşmanın tarihinin şartların değerlendirilmesinin ardından yeniden planlanacağı duyuruldu.

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