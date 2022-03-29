YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

29.03.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ratiopharm Ulm: 72 - Frutti Extra Bursaspor: 86 - Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda ilk 8 takım arasında yer almayı garantiledi

İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımı 86-72 yendi.

Ratiopharm Arena'da oynanan maçta, Türk temsilcisi, ilk çeyreği 32-15, devreyi de 53-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de farkın erimesine izin vermeyen Bursaspor, son çeyreğe 71-54 üstün girdi ve maçı da 86-72 kazandı.

Frutti Extra Bursaspor, gruptaki 17 maçta 8. galibiyetini alırken, Ratiopharm Ulm ise 17. karşılaşma sonunda 10. yenilgisini yaşadı.

Alınan bu sonuçların ardından grubun son hafta maçları öncesinde, Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda 6. sıraya yükseldi ve ilk 8 takım arasında yer almayı garantileyerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi öldüGÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:43
Öğle
13:13
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:55
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Mucize kurtuluş! Sadece bir bacağı 98 kiloydu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.