YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

20.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partizan NIS: 95 - Frutti Extra Bursaspor: 103 - Uzatma sonunda maçı kazanan Bursaspor, çeyrek finale çıktı

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)

Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, Dangubic

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews 24, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 15, Hayes 6, Holland 17, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 4

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-64

Normal süre: 84-84

5 faulle oyundan çıkanlar: 33.42 Hayes, 39.46 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 41.23 Madar, 44.55 Avramovic (Partizan NIS)

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırp kulübü Partizan NIS​​​​​​​'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyorİnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor
Ankara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildiAnkara Altındağ'da Emirhan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi
İzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandıİzmir'de 15 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:57
Öğle
12:53
İkindi
16:37
Akşam
19:38
Yatsı
21:03
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Ağaç yaşken eğilir dedi! Putin’den yeni tasarı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.