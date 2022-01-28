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Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek

28.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig maçlarını salonda izleyebilecek

İSTANBUL (AA) - Basketbolda 12 yaş ve altındaki çocuklar lig müsabakalarını salonda izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda TBF Yönetim Kurulunun aldığı kararla 12 yaş ve altındaki çocuklar müsabakaları salonda takip edebilecek.

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