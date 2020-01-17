Basketbolda 2. devre başlıyor

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının da yer aldığı 3. Lig’de 2019-2020 sezonunun ikinci devresi başlıyor. Mavi-beyazlı takım 2020 yılının ilk maçını Pazar günü Samsun Kuzey Yıldızı takımı ile oynayacak. Pamukkale Belediyespor’da hedef galibiyet.

Pamukkale’nin adını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu’nda duyuran Pamukkale Belediyespor, başarıyla geçirdiği sezonun ikinci yarısına hafta sonundaki maçla başlıyor. Ligin ilk devresinde oynadığı 8 maçın 6’sını kazanarak topladığı 16 puanla lider Karabük Demir Kartal takımının 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Pamukkale Belediyespor, ikinci devreye de galibiyetle başlamak istiyor. 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’de Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynanacak olan maçta mavi-beyazlı takımın rakibi ligde 7. Sırada yer alan Samsun Kuzey Yıldızı takımı olacak. Pamukkale Belediyespor, ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçı 50-27 kazanmayı başarmıştı. Ligde Pamukkale Belediyespor-Samsun Kuzey Yıldızı maçı dışında 3 müsabaka daha var. Pazar günü yapılacak olan maçlarda İzmir RSK Aydın Genç Efeler’i ağırlarken, lider Karabük Demir Kartal İzmir Karşıyaka ile mücadele edecek. Samsun Çarşamba ise İstanbul Engelliler ile karşılaşırken Yeşilgönen Engelliler ise bu haftayı bay takım olarak geçirecek.