Basketbolda alley-oop nedir, nasıl yapılır?

Basketbol sporu içerisindeki bileşenlerden oluşan bir bütündür. Takım oyunu ve rol dağılımı son derece önemlidir. Bireysel performanslar bu iki dengenin kurulmasıyla öne çıkar. Bir basketbol oyuncusunun bireysel başarısı takım arkadaşlarının hem desteği hem de oyunun diğer kısımlarındaki katkılarıyla belirlenir. İyi bir skorerin performansının sivrilmesinde takımca yapılan savunma ve hücum aksiyonları kritiktir.

Oyun üç durum üzerinden okunur. Başarılı bir takımın üç aşaması savunma, hücum ve geçiş evreleridir. Savunma ve hücum arasındaki sahaya dizilim ve doğru takım arkadaşına pozisyon yaratma hem skor hem de seyir zevki açısından ikonik anları oluşturabilir. Alley-ooplarda en az iki oyuncunun yer aldığı basketbol hareketleri arasında yer alır.

Basketbolda alley-oop nedir?

Basketbol alley-oop, skorla biten bir hücum aksiyonudur. Bir oyuncunun takım arkadaşına gönderdiği pota çevresindeki havadan pasların smaçla veya havadan potaya bırakılmasıdır. Alley-oop iki aşamalıdır. İlk evresi havadan gönderilen topun potaya belirli bir mesafe yaklaşması gerekir. Topu alan oyuncunun da topu hiç sektirmeden ve çift dokunma yapmadan tekte skora ulaşması gerekir. Alley-oop iki oyunculu bir organizasyon olsa da genellikle takım oyunuyla ilgilidir.

Basketbolda en sık görülen alley-oop sayıları hızlı hücum (fast-break), pota altına geçiş ve rakip savunmanın pozisyon hatası yaptığı durumlarda gerçekleştirilir. Yani pası atan ve tutan oyuncuların haricinde takım arkadaşlarının başarılı savunma yapması, adam/alan paylaşımının doğru olması ve birbirlerine pozisyon yaratmaları belirleyici olabilir. Alley-oop'un kuralları standart basketbol sayı kuralları ile büyük oranda benzer. Pozisyon özelinde pas şut sayılmaz ve bitiricinin topa dokunması gerekir. Top potaya doğru giden bir şut değilse havadayken dokunulabilir. Yani burada pası yapan oyuncunun niyeti değerlendirilmez. Topun gidiş yönü değerlendirilir. Ancak hücum üç saniye kuralı, goaltending, basket interference gibi kurallar geçerlidir. İnişe geçen top bitirilemez.

Basketbolda alley-oop nasıl yapılır?

Alley-oop iki aşamada değerlendirilir. Alley-oop pası bitirişten daha önemli görülür. İlk aşamada pası atacak oyuncunun takım arkadaşına pozisyon hazırlaması gerekir. Bu noktada atağın gelişme biçimi de önemlidir. Eğer hızlı hücum ise rakip savunma zaten hazırlıksız yakalanır. Bu aşamada pas noktası geriden gelen bir oyuncunun yetişemeyeceği bir alan belirlenmesidir. Takımların yerleşik hücum yaptığı anlarda ise diğer takım arkadaşlarının oluşturduğu boş alanların rakip savunmacılardan önce fark edilmesi gerekir.

Atıcı oyuncu topun şiddetini ayarlayarak bitirici oyuncunun potaya gidiş yönüne ayarlar. Bitirici oyuncunun zıplaması için bir hızlanma mesafesi ve topla buluşacağı noktada topun hızının ayarlanması atıcının görevidir. İkinci aşamada ise bitirici oyuncu "koşu gösterir". Bu bitirici oyuncu için ideal boş alanı saptaması ve o noktaya ilk hareketi başlatmasıdır. Atıcıya verilen sinyal fiziksel hareketlenme veya o yöne doğru bakış olabilir.

Bitirici koşma, zıplama, topu yakalama mesafelerini hesaplayarak harekete geçer. Pas her zaman tam istediği noktaya veya şiddette gelmeyebilir. Bu durumda pozisyonu bitirme yöntemine göre adaptasyon sağlayarak sayıyı kaydeder.