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Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

14.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Basketbolda Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Günün ilk maçında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Nef saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise saat 20.30'da TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

18.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

16 Şubat Çarşamba:

18.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka (Ülker)

20.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

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