Basketbolda erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi

İSTANBUL (AA) - Basketbolda erkekler ve kadınlarda gerçekleştirilecek Bitçi Türkiye Kupası'nın kura çekimi 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitçi Erkekler Türkiye Kupası ve Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimleri 7 Şubat Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre müsabakalarının ardından Bitçi Erkekler Türkiye Kupası’nda yer alacak 8 takım da belli oldu.

Puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve Tofaş, kupada mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef ile ikinci 4’te bulunan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol, Tofaş 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi olacak.

15-16 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa’da bir araya gelecek.18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

- Kadınlarda Türkiye Kupası Mersin'de yapılacak

​​​​​​​Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre müsabakalarının ardından Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar da belirlendi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, puan durumunda ilk 8 sırada yer alan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Botaş ve Hatayspor kupada mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın birinci torbada, ikinci 4’te bulunan takımlar BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Hatayspor ikinci torbada yer alacak. Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek.

Kadınlarda Türkiye Kupası maçları Mersin'de oynanacak. 22-23 Mart tarihlerindeki çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart'ta yarı final karşılaşmaları yapılacak. Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası sahibi ise 26 Mart Cumartesi günü oynanacak final maçıyla belli olacak.

