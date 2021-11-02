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Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

02.11.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

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