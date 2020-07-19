Baskonia Vitoria-Gasteiz, Khadeen Carrington'ı transfer etti

Khadeen Carrington, Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı'na transfer oldu. Almanya'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı. Carrington, yeni takımıyla kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi heyecanı yaşayacak.

(AA)

