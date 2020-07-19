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Baskonia Vitoria-Gasteiz, Khadeen Carrington'ı transfer etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 19.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı, Khadeen Carrington'ı renklerine bağladı. İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör guard mevkilerinde oynayabilen 24 yaşındaki basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Khadeen Carrington'ı transfer etti

Khadeen Carrington, Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı'na transfer oldu. Almanya'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı. Carrington, yeni takımıyla kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi heyecanı yaşayacak.

(AA)

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