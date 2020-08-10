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Basmane’de tarihi atak

İZMİR HABERLERİ  | 10.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın tarihi semti Basmane’de geçmişi günümüzle buluşturacak projeler ile yeniden ayağa kalkacak olan Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.Konak Belediyesinin, pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte Konak’ın tarihsel değerlerini ortaya çıkaran projeler de hız kazandı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ın tarihi semti Basmane’de geçmişi günümüzle buluşturacak projeler ile yeniden ayağa kalkacak olan Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasını ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.
Konak Belediyesinin, pandemi nedeniyle ara verilen çalışmalarının yeniden başlamasıyla birlikte Konak’ın tarihsel değerlerini ortaya çıkaran projeler de hız kazandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Basmane’deki en önemli projeler arasında yer alan tarihi Kıllıoğlu Hamamı ile Silahhane binasında incelemelerde bulundu. 30 yıla yakın belediye tecrübesini mimarlık mesleğindeki birikimi ile birleştirerek restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Başkan Batur, tarihi dokunu en iyi şekilde korunması için çalışmalarda özen gösterilmesini istedi. Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan Kıllıoğlu Hamamı ve aynı bölgedeki Silahhane binasındaki incelemede bulunan Başkan Batur, “Temmuz ayı içerisinde Silahhane binası ve Kılllıoğlu Hamamı’nın ihalelerini ve yer teslimini gerçekleştirdik. Her iki yapı da restorasyonun ardından yeni işlevleri ile hizmet verecek. Konak’ın tarihi değerini ortaya çıkarmak ve görünür kılmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tarihi dokuyu korumakla birlikte bu binaları gündelik hayat içerisine entegre ederek yaşatmak amacındayız” dedi.

Basmane’ye değer katacak
Batur, "Restorasyonu devam eden tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nın, çalışmaların tamamlanmasının ardından sergi alanı ve kafe olarak hizmet vermesi düşünülüyor. Konak Belediyesi’nin Basmane Semt Merkezine komşu olan Silahhane binasının ise yeni bir semt merkezi olarak işlevlendirilmesi planlanıyor. Kent kimliği ve belleğinde önemli yere sahip iki binanın yeniden günümüzle buluşturulması, bölgenin sosyal dönüşümünde de anahtar niteliği taşıyarak Basmane’nin değerine değer katacak" şeklinde konuştu.

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