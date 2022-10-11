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Başörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Kızılcık Şerbeti dizisindeki başörtüsü sahneleri sosyal medyanın gündeminde

11.10.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme taşıdığı başörtüsü meselesinin ardından Show TV'de yeni başlayacak olan 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizinin tanıtımı olay oldu. Sosyal medyada da gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin fragmanında, başörtülü ve başı açık iki kadının tartışması dikkat çekiyor. Kadınlar birbirlerine "Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist" gibi ithamlarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta tartışmaya açtığı ve TBMM'ye 'başörtüsüyle' ilgili 3 maddelik yasa teklifi sunması sıcak gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından ise Show TV'de ekrana gelmeye başlayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

"FAŞİST, BUNLAR DA HER YERDE"

Gold Film imzası taşıyan ve bu ay ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti (6)
Fragmanda başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görüldü.

kızılcık şerbeti dizi

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, 'Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist' gibi karşılıklı ithamlar yer aldı.
Kızılcık Şerbeti (2)

FARKLI KÜLTÜRLERE SAHİP İKİ AİLENİN HİKAYESİ

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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın başrollerde oynadığı dizide, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alınıyor.

kızılcık şerbeti dizisi

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