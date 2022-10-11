Başörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Kızılcık Şerbeti dizisindeki başörtüsü sahneleri sosyal medyanın gündeminde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta tartışmaya açtığı ve TBMM'ye 'başörtüsüyle' ilgili 3 maddelik yasa teklifi sunması sıcak gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından ise Show TV'de ekrana gelmeye başlayacak olan Kızılcık Şerbeti dizisindeki bir sahne sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

"FAŞİST, BUNLAR DA HER YERDE"

Gold Film imzası taşıyan ve bu ay ekrana gelmeye başlayacak olan dizinin fragmanındaki başörtüsü görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.



Fragmanda başörtülü bir kadının bir kadına çarpması sonucu, “Bunlar da her yerde” sözüyle karşılaştığı görüldü.

Bununla birlikte yine başörtülü bir kadınla başka bir kadının tartışmasında, 'Medeniyet düşmanı, özgürlük düşmanı ve faşist' gibi karşılıklı ithamlar yer aldı.



FARKLI KÜLTÜRLERE SAHİP İKİ AİLENİN HİKAYESİ

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın başrollerde oynadığı dizide, farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Fatih’in (Doğukan Güngör), yıldırım nikahıyla evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu alınıyor.



