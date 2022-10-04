Cüneyt Özdemir'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamalarına eleştiri: Türkiye'nin bir numaralı sorununun ekonomi gözüktüğü bugün...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 21.00'de yeni video paylaşacağını duyurmuştu. Evinde çekilen videoyu sosyal medyadan yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, " Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinde çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ GELDİ

CHP liderinin gündem olan açıklamalarına ise YouTube kanalından yaptığı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. Gazeteci Özdemir yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"BECEREMEYECEKLER HİSSİ, AĞIRLIĞI..."

"Enflasyonun %186 açıklandığı gün, tüm anketlerde Türkiye'nin bir numaralı sorununun ekonomi gözüktüğü bugün, ekonomik krizin milletin anası ağlattığı şu gün aniden başörtüyü gündeme getirmek...

Gerçeklerden kopmak, sürreal gündemlerde kaybolmak.

Beceremeyecekler hissi, ağırlığı.."

"6'LI MASA HAYALLER DİYARINDA..."

"Tarım bitmiş, çiftçinin anası ağlamış. Barınma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Herkes borç batağında. Enflasyon tam bir canavar artık! Tüm anketler milletin bir numaralı sorunu bunları söylüyor ve 6'lı masa harikalar ya da hayaller diyarında savruluyor..."

"YENİ BİR UMUDA İHTİYACIMIZ VAR"

"Biliyorum bunları böyle açıktan söyleyince herkesin umudu kırılıyor benim de moralim bozuluyor ama durum bu..

Yeni bir umuda, vizyona, hayallere ihtiyacımız var. Çıkış stratejisini merak ediyor herkes.

A veya B planını, C planını, kuyudan çıkışı..

Hiçbiri yok.

Yok yok yok..."

