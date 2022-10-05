Ekonomiye dikkat çekip yakındılar! Cüneyt Özdemir ve Şahan Gökbakar'dan başörtüsü gündemine tepki: "Pardon böldüm, siz devam edin buyrun"

Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından CHP tarafından TBMM'ye 'başörtüsü' ile ilgili 3 maddelik yasa teklifi sunulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarıyla tartışma ivme kazandı. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan "Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız" yanıtı geldi. Siyasetin gündemi bu tartışmalarla seyrederken ünlü isimler 'başörtüsü' meselesinin gündemde olmadığını vurgulayarak konunun gündeme taşınmasından yakındı. Tartışmayı değerlendiren Özdemir, "bugün şu anda, gündemde hiç yokken bir anda yeniden gündemimize başörtüsü meselesi geldi" diyerek tepkisini dile getirirken komedyen Şahan Gökbakar ise enflasyona, açlık sınırına, dolar kuruna, sığınmacılara ve birçok başka konuya dikkat çekerek "Pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI KONUŞAMIYORUZ, ONUN YERİNE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Cüneyt Özdemir, şu anda Türkiye'nin konuşması gereken bir numaralı maddenin TBMM'ye sunulan 'sosyal medya yasası' olduğunu savunup "Bunları konuşamıyoruz, onun yerine başörtüsünü yasaklarını kim kaldırdı, başörtüsü yasağı ne olacak... Böyle bir mesele var mı?" diye sordu.

"AK PARTİ ÇARPIŞA ÇARPIŞA MESELEYİ ORTADAN KALDIRDI"

"Böyle bir mesele vardı ne yazık ki" diyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yıllar boyunca zamanımızı boşuna harcayıp bunları tartıştık durduk. Ama şu an var mı? Yok artık. İsterseniz hep beraber kasabanın, hepimizin bildiği sırrı itiraf edelim: AK Parti sayesinde yok. CHP'nin en azından 'core' tabanı buna çok direndi. Bürokratı, üniversite öğretim görevlisi, rektörü, hepsi direndi. AK Parti siyasetini bunun üzerine kurdu yıllar boyunca, manşetlerle çarpışa çarpışa. Tabii bu arada topun altına yine Ertuğrul Özkök'ün o meşhur '411 el kaosa kalktı' manşeti de geliyor. Ama doğruyu söyleyelim; AK Parti manşetlerle çarpışa çarpışa ve siyasetini bunun üzerine kurarak, kendi tabanını, Türkiye'yi buna ikna ederek başörtü meselesini ortadan kaldırdı.

"HİÇ YOKKEN BİR ANDA GÜNDEMİMİZE GELDİ"

"Kılıçdaroğlu 'Biz kaldırdık, kaldıracağız' diye sahiplenmiyor. Erdoğan da yaptığı konuşmanın şu ana kadar dinlediğim kısmında diyor ki 'Bu işi biz yaptık, sahiplenmek yok.' Yediğimiz hurmaları hatırlatıyor. Ya da birilerinin yediği hurmaları; ben hiçbir o zaman o hurmaları yemedim, alnımız ak o konuda. Ama, bugün şu anda, gündemde hiç yokken bir anda yeniden gündemimize başörtüsü meselesi geldi.

ŞAHAN: PARDON BÖLDÜM, BAŞÖRTÜSÜ DİYORDUNUZ

Şahan Gökbakar da başörtü meselesinin gündeme getirilmesine tepki gösteren isimler arasında yerini aldı. Siyasi çıkışlarıyla da gündeme gelen ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon %187, açlık sınırı 7500tl, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz,liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik,insan haklari zorda, yolsuzluk gani.pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz.."

