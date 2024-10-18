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Başörtüsünü çıkaran fenomen Esra Rabia Ünal psikolojik rahatsızlığını açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu 'Sonumu iyi görmüyorum...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 17:48
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Dans videolarıyla popüler olan ve başörtüsü çıkardığı için gündemden düşmeyen fenomen Esra Rabia Ünal, gözyaşları içinde psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Ünal, hakkımda yapılan yorumlardan etkilendiğini ve sonunu iyi görmediğini söyledi.

Başörtüsünü çıkaran fenomen Esra Rabia Ünal psikolojik rahatsızlığını açıkladı! Gözyaşlarına boğuldu 'Sonumu iyi görmüyorum...'

Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla popüler olan ve başörtüsü çıkarttığı için uzun bir süre gündemden düşmeyen Esra Rabia Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

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'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR"

Fenomen isim şimdi de psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı. Ünal yaptığı açıklamada "Sınırda bir hastalık. Benimkisi 'Borderline'. Birçok ilaç kullanıyorum. Sayenizde, teşekkür ediyorum. Benim konuşmaya ihtiyacım varmış. Doktorun önerdiği terapist İstanbul'da burada yok. Ama demek ki benim burada oturup konuşmam gerekiyormuş." dedi.

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"SONUMU İYİ GÖRMÜYORUM" DEDİ VE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Ünal, "Ön yargılarınızı arka plana atın. Karşınızdaki insanı kaybettiğiniz de sonra 'keşke' demeyin. Beni dinsiz, imansız, egoist ettiniz. 'Bir şey yaşamıyorum, kimsenin parasını yemiyorum.' diyorum inanmıyorsunuz. Dans ettiğim için bunları mı diyorsunuz? Paylaştıklarımı tamam hepsini kaldırayım ama siz yine devam edeceksiniz. Siz kafanızda bir kalıba sokmuşsunuz. Bana bir şey olursa da kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Algılar asla kırılmıyor. Bir sürü tedavi oldum. Gerçekten çok yoruldum. Sonumu iyi görmüyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Sınırda veya bilinen adı ile borderline kişilik bozukluğu, ruh halinin çok hızla değişmesi, davranışlar ve ilişkilerde kararsız ruh haliyle karakterize, günlük yaşantıda işlevsellik sorunlarına neden olan zihinsel bozukluktur. Erken erişkinlikte başlayarak, insan ilişkilerinde, benlik imgesinde, duygulanımda kararsızlık ve dürtüsellik olarak kendini gösterip, davranışların sonuçlarını düşünmeden hareket etmeye, duygu ve davranışlarını kontrolde güçlük yaşatan kişilik örüntüsüdür.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Rabia Ünal
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